19 Şubat 2019, 15:31
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Burak Özçivit'in Özbekçe Seslendirilen Reklam Filmi, Sosyal Medyada Olay Oldu

Burak Özçivit, iş için gittiği Özbekistan'da kamera karşısına geçti. Yakışıklı oyuncunun bir konut projesinde oynadığı reklam filmine yapılan Özbekçe seslendirme, sosyal medyaya damga vurdu.

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Diriliş Osman için hazırlıklara başlayan Özçivit, iş için Özbekistan'ı ziyaret etti. Özbek hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Özçivit, yolda yürümekte bile zorlandı.

ÖZBEKÇE SESLENDİRME SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Özbekistan'da bir toplu konut projesi için kamera karşısında geçen Burak Özçivit'in, 3 milyon lira aldığı reklam filmi ülkede yayınlanmaya başladı. Ünlü oyuncuya yapılan Özbekçe seslendirme, sosyal medyaya damga vurdu.

Özbekistan,Burak Özçivit


YORUMLAR (13)
AKP: 500 bin dolara türk vatandaşlığı satılır
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MAN: türkçenin her türü güzel
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AHMET: çok çalışmış haketmiş
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HAYAT: Hersey yakiyor ona kiskananlar catlasin bizler Ford Arabasinin reklamindada Burak Özçivit''in görmek isterdik onun yaptigi reklam hangisi olursa olsun hemen gidip aliyoruz ugur getiriyor cünkü kalbinin güzeligi yüzüne vurmus. Allah Evcenle ömür boyu mutlu olsunlar yavrulariniyla birlikte .
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