Burak Özçivit, Oy Kullanmak İçin Gittiği Okulda Engin Altan Düzyatan'ı Görmezden Geldi

<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/dirilis-ertugrul/' title='Diriliş Ertuğrul'>Diriliş Ertuğrul</a>'un devamı olan Diriliş Osman'da oynayacak olan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/burak-ozcivit/' title='Burak Özçivit'>Burak Özçivit</a> 31 Mart yerel seçimleri için oy kullanmaya gittiği okulda <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/engin-altan-duzyatan/' title='Engin Altan Düzyatan'>Engin Altan Düzyatan</a> ile karşılaştı.</p><p><strong>GÖRÜNCE TELEFONA SARILDI</strong></p><p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/dirilis-ertugrul/' title='Diriliş Ertuğrul'>Diriliş Ertuğrul</a>'un yıldızı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/engin-altan-duzyatan/' title='Engin Altan Düzyatan'>Engin Altan Düzyatan</a> ile seçim için gittiği okulda karşı karşıya gelen <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/burak-ozcivit/' title='Burak Özçivit'>Burak Özçivit</a>, telefonuna sarılarak Düzyatan'ı görmezden geldi.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/burak-ozcivit-oy-kullanmak-icin-gittigi-okulda-11900773_8660_m.jpg' title='Burak Özçivit, Oy Kullanmak İçin Gittiği Okulda Engin Altan Düzyatan'ı Görmezden Geldi'></figure></div><p><strong>SOSYAL MEDYAYI SALLADI</strong></p><p> Eşi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fahriye-evcen/' title='Fahriye Evcen'>Fahriye Evcen</a> ile farklı okullarda oy kullanan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/burak-ozcivit/' title='Burak Özçivit'>Burak Özçivit</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/engin-altan/' title='Engin Altan'>Engin Altan</a> Düzyatan'ı gördüğü anda sergilediği tavır ile sosyal medyayı salladı. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/engin-altan-duzyatan/' title='Engin Altan Düzyatan'>Engin Altan Düzyatan</a>'ı görünce <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/burak-ozcivit/' title='Burak Özçivit'>Burak Özçivit</a> panik olarak telefonla konuşarak uzaklaştı.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/burak-ozcivit-oy-kullanmak-icin-gittigi-okulda-11900773_3401_m.jpg' title='Burak Özçivit, Oy Kullanmak İçin Gittiği Okulda Engin Altan Düzyatan'ı Görmezden Geldi' class='medium-insert-image-active'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/burak-ozcivit-oy-kullanmak-icin-gittigi-okulda-11900773_8673_m.jpg' title='Burak Özçivit, Oy Kullanmak İçin Gittiği Okulda Engin Altan Düzyatan'ı Görmezden Geldi' class='medium-insert-image-active'></figure></div>