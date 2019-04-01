01 Nisan 2019, 15:44
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Burak Özçivit, Oy Kullanmak İçin Gittiği Okulda Engin Altan Düzyatan'ı Görmezden Geldi

Gelecek sezon Diriliş Ertuğrul'un devamı olan dizinin kadrosunda yer alacak olan Burak Özçivit, şimdiki başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ı oy kullanma sırasında görmezden geldi.

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman'da oynayacak olan Burak Özçivit 31 Mart yerel seçimleri için oy kullanmaya gittiği okulda Engin Altan Düzyatan ile karşılaştı.

GÖRÜNCE TELEFONA SARILDI

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ile seçim için gittiği okulda karşı karşıya gelen Burak Özçivit, telefonuna sarılarak Düzyatan'ı görmezden geldi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Eşi Fahriye Evcen ile farklı okullarda oy kullanan Burak Özçivit, Engin Altan Düzyatan'ı gördüğü anda sergilediği tavır ile sosyal medyayı salladı. Engin Altan Düzyatan'ı görünce Burak Özçivit panik olarak telefonla konuşarak uzaklaştı.

Burak Özçivit, Engin Altan Düzyatan, Magazin



YORUMLAR (12)
ÇANAKKALE: ne günlere kaldık, oğul, babasını tanımıyor :-)
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CEVHER SELAM: Engin altan düzyatanin yerini kimse tutamaz hic kusura bakmasınlar bundan bi cacık olmaz yaşasın ertuğrul bey
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CONI: Bunlarin ikiside imamogluna atmadiysa ben neyim bak.
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10: ZORUNDAMI?????
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KERİM: İnsan hiç babasına böyle yapar mı burağım
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