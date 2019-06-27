27.06.2019 11:31
Haberler » Ekonomi » Haber

Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu

Burak Özçivit, Romanya

Altınyıldız Classics'in Romanya'daki yeni mağazası, marka yüzü Burak Özçivit'in katılımıyla açıldı.

Altınyıldız Classics'in Romanya 'daki yeni mağazası, marka yüzü Burak Özçivit 'in katılımıyla açıldı.
Altınyıldız'dan yapılan açıklamaya göre, markanın Bükreş AFİ AVM'de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan oyuncu Burak Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi.
Yoğun ilgi gören buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özçivit, Romanya'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya'da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
bükreş , altınyıldız , romanya , burak özçivit , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
12:49 Manyas'ta buğday tarlalarında "dane kaybı" denetimi
12:48 Türkiye-Gürcistan İş Forumu
12:47 ASTROFEST 2019 başlıyor
12:47 KRİPTOPARA – Bitcoin 12 bin doların altına indi
12:45 ABD piyasaları ticaret anlaşması beklentisiyle yükseldi
12:44 Tek pilotlu uçuşlar mı geliyor? Bazı otoriteler tek pilotlu uçuş tavsiye etmiş
12:42 Fındığın baş düşmanı hedefte