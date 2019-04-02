Burak Özçivit Uzun Saçlarıyla Alay Konusu Oldu!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, imajıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

"SAÇLARINI HEMEN KES"

Önümüzdeki aylarda baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Burak Özçivit'in saçları sosyal medyada çok konuşuldu. Takipçileri, Burak Özçivit'e saçlarını kesmesi konusunda yalvardı. Bir sosyal medya kullanıcısı Burak Özçivit'in fotoğrafına, "Burak saçlarını hemen kes." yorumunu yaptı.

"ARAMIZDA BÖYLE ŞEYLER OLMAZ"

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ile seçim için gittiği okulda karşı karşıya gelen Burak Özçivit'in, telefonuna sarılarak Düzyatan'ı görmezden geldiği iddia edilmişti. Özçivit, çıkan haberlere isyan etmişti. Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin devamı niteliğindeki 'Diriliş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit, "Engin kardeşim çok güzel ve başarılı bir iş yapmaktadır. Onu nerede görsem selam da veririm konuşurum da. Aramızda böyle şeyler olmaz" demişti.