02 Nisan 2019, 21:52
»»

Burak Özçivit Uzun Saçlarıyla Alay Konusu Oldu!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Burak Özçivit'in saçları sosyal medyada alay konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı Özçivit'in fotoğrafına, "Burak saçlarını hemen kes." yorumunu yaptı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, imajıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

"SAÇLARINI HEMEN KES"

Önümüzdeki aylarda baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Burak Özçivit'in saçları sosyal medyada çok konuşuldu. Takipçileri, Burak Özçivit'e saçlarını kesmesi konusunda yalvardı. Bir sosyal medya kullanıcısı Burak Özçivit'in fotoğrafına, "Burak saçlarını hemen kes." yorumunu yaptı.

"ARAMIZDA BÖYLE ŞEYLER OLMAZ"

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ile seçim için gittiği okulda karşı karşıya gelen Burak Özçivit'in, telefonuna sarılarak Düzyatan'ı görmezden geldiği iddia edilmişti. Özçivit, çıkan haberlere isyan etmişti. Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin devamı niteliğindeki 'Diriliş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit, "Engin kardeşim çok güzel ve başarılı bir iş yapmaktadır. Onu nerede görsem selam da veririm konuşurum da. Aramızda böyle şeyler olmaz" demişti.

Engin Altan Düzyatan, Burak Özçivit, Magazin



YORUMLAR (3)
OLMAMIŞ: İstanbula Ekrem nasıl olmadıysa sana da bu saç olmamış
Yayından Kaldır
3 7
Cevap yaz
ZİFT: Pelin olmuş:)
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
TIRIVIRI : Bence kesme tam ara durumda 15gün sonra fişek gibi, devam
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
  • DÜRBÜNLÜ : Ne diyonuz la değüşükler
    Yayından Kaldır
    1 1
  • MÜNİR VERİVER : aynen en kıl zamanı en geç bir aya tamam. engin altanda ilk uzattığında böle diyolardı
    Yayından Kaldır
    3 0