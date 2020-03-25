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Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde evde kalmanın önemine dikkat çektiği "Hayat Eve Sığar" kampanyasına bir destek de Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den geldi.

25.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:04

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 20 bin insan hayatını kaybetti. 10 Mart'tan bu yana Türkiye 'de de etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle 44 vatandaşımız hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise bin 872 oldu.

"HAYAT EVE SIĞAR" KAMPANYASI BAŞLATILDI

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında evde kalmanın önemine dikkat çektiği "Hayat Eve Sığar" kampanyası başlattı. Ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek oluyor.

BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN DE "HAYAT EVE SIĞAR" DEDİ

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı "Hayat Eve Sığar" kampanyasına bir destek de ünlü oyuncular Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den geldi. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına uyan çift, kendini evde karantinaya aldı. O anları "Hayat Eve Sığar" sloganıyla Twitter hesabından paylaşan Koca, bir kez daha evde kalmanın önemini vurguladı.

"KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İlerleyen saatlerde Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Hayat Eve Sığar diyor. Kampanyamıza verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek oldu
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek oldu
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Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen ’Hayat Eve Sığar’ kampanyasına destek oldu
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Wuhan, Magazin, Güncel

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Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek oldu

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