Burak Sergen'in tek başına sahne aldığı "Neyzen" oyununun galası yapıldı

Kaleme aldığı eserleri 32 dile çevrilen ve temmuz ayında hayatını kaybeden tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun "Neyzen" oyununun galası yapıldı.

Burak Sergen'in tek kişilik performansıyla Neyzen Tevfik olarak bilinen neyzen ve şair Tevfik Kolaylı'ya hayat verdiği oyunun gala gösterimi Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 18 yıl aradan sonra Neyzen Tevfik'i tekrar sahneye taşıyan Burak Sergen, kültür sanat camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı gösterim öncesi AA muhabirine açıklama yaptı.

Neyzen Tevfik'in, Türk taşlama sanatının en büyük ustası olduğu değerlendirmesini yapan Sergen, "Bu oyunda Neyzen Tevfik'in hayata bakış açısı, insanlara verdiği değerin ne kadar üst seviyede olduğu, neleri başardığı, hayatı boyunca başından geçen evreleri tek tek göreceğiz. Muhaliflik duygusunun getirdiği avantajları-dezavantajları, nasıl bir üstat olduğu, şiirlerinin nereleri rahatsız ettiğini ya da nerelerde sevildiğini izleyeceğiz." dedi.

Sergen, Neyzen Tevfik'in Mevlevi ve Bektaşi kültürüyle büyüdüğüne işaret ederek, "Böyle çok değerimiz var fakat bunları bir türlü halkın önüne getirmiyoruz. Neyzen Tevfik bunların çok üzerinde birisi. Onun hayatını öğrenmemiz, onunla büyüyenler olarak ona sırtımızı dönmememiz gerekiyor." diye konuştu.

Merhum Tuncer Cücenoğlu'nun önceki metni revize ettiğini aktaran Sergen, kendisini Neyzen Tevfik'e çok yakın bulduğunu ve "Neyzen" ruhunun kendisinde hep devam ettiğini dile getirdi.

Burak Sergen, özellikle üniversite öğrencilerinin, kendi kültürlerinde neler olduğunu öğrenmesi adına önemli bir belgesel oyun olan "Neyzen"i izlemelerini tavsiye etti.

Elf Yapım prodüksiyonuyla sahnelenen "Neyzen"in yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstleniyor.

Oyunun dramaturjisi Bilgesu Kasapoğlu tarafından yapılırken, müzikleri ise Joel Simon imzasını taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi katkılarıyla hazırlanan oyun, Hakan Dindar'ın dekor ve kostüm tasarımıyla sahneye taşınıyor.

"Neyzen", 3 Aralık'ta Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi, 11 Aralık'ta Serdivan Belediyesi Kültür Merkezi, 12 Aralık'ta da Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA