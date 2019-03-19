Burak Sevinç Kimdir? Söz Son Bölümde Fethi Öldü Mü? Burak Sevinç Ayrıldı mı?

Burak Sevinç, Star TV'de yayınlanan Söz dizisinde Üstçavuş Fethi Kulaksız (Avcı Fethi) karakterini canlandırıyordu. Dün akşam ekrana gelen Söz son bölümde Fethi'nin vurulması izleyenleri şok ederken Burak Sevinç hakkında sorular artmaya başladı. Peki Fethi öldü mü? Burak Sevinç diziden ayrıldı mı? Burak Sevinç kimdir? İşte detaylar...

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Kanun, ud, keman ve gitar çalan Burak Sevinç, 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç; en son Star TV'de yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almakta ve Fethi karakterini canlandırmaktadır.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konsoloslukta ölümle burun buruna gelen Yavuz'un yardımına Kopuk yetişir. Konsoloslukta sıkışıp kalan Kopuk ve Yavuz için bu işin içinden tek çıkış yolu vardır. Başkonsolosu da yanlarında götürmek…

Başkonsolos 'un kaçırılması yeni bir krize neden olur. Böyle bir uluslararası bir krizin eşiğindeyken anma etkinliklerine saldırı ihbarının alınması harekât merkezinde şok etkisi yaratır.

Nitrogliserin yüklü araç şehrin içinde ilerlerken Tim patlamayı engellemek için aracın peşine düşer. Tahribat gücü yüksek kimyasalı etkisiz hale getirmek isteyen Tim'i gerilim dolu anlar beklemektedir.

Tüm planları alt üst olan Dragan büyük bir hezimete uğramıştır. Ancak yenilgiyi kabullenmeye niyeti olmayan Dragan'ın son bir hain hamlesi daha olacaktır.

Eylem ve Fethi ani bir kararla hayatlarını birleştirmeye karar verirler. Mutlu haberi alan arkadaşları Derya'nın evinde toplanıp onlara güzel bir sürpriz hazırlar. Fakat Dragan'ın hain planı bu mutlu anları yok etmek üzerine kuruludur.

FETHİ ŞEHİT OLDU!

Söz 74. bölümde TİM, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde sahnede plaketlerini teker teker alırken Fethi yaralı bir şekilde sahneye giriyor. Fethi, ismi son kez söylendiği vakit sahneye giriyor. Onu yaralı bir şekilde gören herkes şok oluyor. Fethi "Komutanım! Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da başaramayacak." dedikten sonra yere yığılıyor ve son nefesini veriyor.