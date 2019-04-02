Burak Tilev Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL AVCILAR belediye başkan adayı olan Burak Tilev isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL AVCILAR ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Burak Tilev isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL AVCILAR adayı Burak Tilev kimdir? BTP İSTANBUL AVCILAR adayı Burak Tilev yüzde kaç oy aldı?

Burak Tilev Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL AVCILAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Burak Tilev AVCILAR ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. AVCILAR ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Burak Tilev adlı BTP adayı toplamda 289 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL AVCILAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.