Burak ve Onur Sözleşme Feshi İstedi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, alacaklarının ödenmemesinin ardından tek taraflı sözleşme fesih talebi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.<br><br>Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle TFF aracılığıyla bordo-mavili kulübe ihtar çekti. Bordo-mavili kulüp, noter aracılığıyla TFF'ye gönderilen ihtar yazısı üzerine 30 gün içerisinde ödeme yapmaması halinde iki oyuncu da 'tek taraflı sözleşme fesih' haklarını kullanabilecekler.<br><br>(İHA)