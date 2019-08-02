Burak Yeter'den yepyeni bir şarkı: ' California'

Burak Yeter, uzun yıllardır sürdürdüğü dans müziği kariyerini yepyeni bir noktaya taşıyacak yeni şarkısı California ile müzikseverler, müjdeliyor. R&B ve funk esintileri içeren 'California', 2019 Yazında dans pistlerinin yeni gözdesi olmaya aday.

California'yı dijital platformlardan satin almak ve dinlemek için: https://UMGTurkey.lnk.to/burak-yeter-california

Arizonalı şarkıcı ve söz yazarı Nino Lucarelli, 'California'yı şöyle anlatıyor: "California, günlük hayatta etramızı saran sessizliğin dışına çıkıp kendiniz olmak ve bunu yaparken iyi vakit geçirmekle alakalı. Bu, hayatın güzelliğini kutlamak için gerçekten sevdiğiniz bir yere gitmek ya da yalnızca aklınızı kurcalayan düşüncelerden sıyrılmak için dışarı çıkmak olabilir. Hepimizin bir yerlerde bizi bekleyen bir 'California'sı var."