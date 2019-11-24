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Burak Yılmaz'a büyük destek

Konyaspor maçı öncesinde havalimanında bazı kişilerin tepki gösterdiği Burak Yılmaz'a, alınan galibiyetin ardından büyük destek geldi.

24.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:20Burak Yılmaz'a büyük destek
maçı öncesinde havalimanında bazı kişilerin tepki gösterdiği Burak Yılmaz'a, alınan galibiyetin ardından büyük destek geldi. Sosyal medyada #BenBeşiktaşlıyım başlığı açan siyah-beyazlılar, Burak'a sahip çıkarken, yöneticilerden de destek geldi.
Süper Lig'in 12. haftasında Konya deplasmanına giden Beşiktaş, kaptan Burak Yılmaz'ın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken üst üste 4. galibiyetini aldı ve zirve yolunda kayıp yaşamadı. Maçın ardından ise golcü oyuncu Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı. Karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada "Ben Beşiktaşlıyım, bunu diğer oynadığım takımlarda da söyledim" diyen Burak'a sosyal medyadan büyük moral verildi.
TARAFTARA ÇİÇEK VERMİŞTİ
Konyaspor karşılaşması için cuma günü Konya'ya giden kafileyi karşılamaya gelen gruptan birisi, Burak Yılmaz'a tepki göstermiş, golcü futbolcu ise kendisine tepki gösteren kişiye çiçek vermişti. Burak'ın attığı golle Konya'dan 5 sezon sonra 3 puanla ayrılan Beşiktaş'ta, Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan, Efe Bezci gibi yöneticiler de dahil olmak üzere birçok siyah-beyazlı taraftar, Burak'a #BenBeşiktaşlıyım başılığı altında destek verdi.
(Bozhan Memiş/İHA)

Burak Yılmaz, Konyaspor, Beşiktaş, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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