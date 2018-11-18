18 Kasım 2018, 09:29
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Burak Yılmaz, ABD'ye Transfer Olmayı Kafasına Koydu

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, eğer Beşiktaş veya Galatasaray'a transfer olamazsa ayrı olduğu eşiyle tekrar bir arada olmak için ABD'ye gitmeyi planlıyor.

Trabzonspor'da yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'a çok ilgi var ama ciddiyet yok... Beşiktaş ve Galatasaray'ın aracıları, ''Seni götüreceğiz. Hazırlan'' diyorlar ama ne Burak'ı ne de menajerini arayan tek bir resmi isim yok. Aynı şekilde Burak'ın kapısını Suudi Arabistan, Katar, Uzakdoğu için çalan menajerler de oluyor ama bu teklifler arasında da resmiyete binen yok.

Burak Yılmaz'ın aklındaki rota ise ABD. Eğer Beşiktaş veya Galatasaray olmazsa, ayrı olduğu eşiyle birleşmek için ABD opsiyonunu birinci alternatif olarak önüne koymuş durumda.

(Fotospor)

Galatasaray,Beşiktaş,Amerika Birleşik Devletleri,Burak Yılmaz
18 Kasım 2018 Pazar 09:29



YORUMLAR (16)
MALATYASPOR: Buraktan nefret edenler like atsın görelim
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ÂDEMOĞLU: Helal olsun burak kardeşim bu kadınlar adamin kiymetini bilecek kabul etme kirilan bardak bi daha yapismaz
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MİSAFİR: her gece içerse ne olacak sonu böyle olur alkolik adam trabzondan istanbula içmeye gitmek için can atıyor türk futbolu bitmiş bütün klüpler borçlu böyle giderse seneye hepsi paf takımla çıkar futbolcuya verecek paraları yok bankalarda kredileri kesince faizlerde artınca klüpler iflas
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ESRA: senin gibi yakışıklı karizmatik bir adam bırakılırmı be.keşke benim kocam olsaydın.sözünden çıkmazdım kölen olurdum senin.
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......: Hersey gecici....
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