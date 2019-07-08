08.07.2019 18:08
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Burak Yılmaz ameliyat edildi

Burak Yılmaz ameliyat edildi

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5'inci tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5'inci tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Burak Yılmaz, sağ ayak 5'inci tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5'inci tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi. Beşiktaş Ailesi olarak Burak Yılmaz'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
Beşiktaş Spor Kulübü, Burak Yılmaz, Spor

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