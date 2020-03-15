Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbi maçta 86. dakikada sarı kart gören Burak Yılmaz, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
15.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:10
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş 'ta kaptan Burak Yılmaz, 86. dakikada Marcao'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.
Bu sezon 5. haftada oynanan Başakşehir, 7. haftadaki Alanyaspor ve 14. haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kart gören Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Etiketler : Burak Yılmaz, Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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