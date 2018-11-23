Burak Yılmaz Antrenmanlara Başladı

23 Kasım 2018 Cuma 15:51



23 Kasım 2018 Cuma 15:51

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, Trabzon'a gelerek antrenmanlara başladı. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile oynanan maçta oyundan çıkarken Teknik Direktör Ünal Karaman ve tribünlere yaptığı el kol hareketleri sonrasında takımdan uzaklaştırılan ve 5-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası Onur Recep Kıvrak ile birlikte yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, 10 günlük iznin ardından Fenerbahçe ile oynanacak olan maç öncesi Trabzon'a gelerek antrenmanlara başladı. Golcü oyuncu, Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezinde, bir antrenör nezaretinde saat 15.30 sıralarında antrenmanlara başladı. Golcü oyuncunun antrenmanında özel güvenlik görevlileri dikkat çekerken, basın mensupları antrenman sahasına alınmadı.(Gökmen Şahin/İHA)