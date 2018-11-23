- Burak Yılmaz
antrenmanlara başladı
TRABZON - Trabzonspor
'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, Trabzon'a gelerek antrenmanlara başladı. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor
ile oynanan maçta oyundan çıkarken Teknik Direktör Ünal Karaman
ve tribünlere yaptığı el kol hareketleri sonrasında takımdan uzaklaştırılan ve 5-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor
maçı sonrası Onur Recep Kıvrak
ile birlikte yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, 10 günlük iznin ardından Fenerbahçe
ile oynanacak olan maç öncesi Trabzon'a gelerek antrenmanlara başladı.Golcü oyuncu, Trabzonspor Kadir Özcan
Gençlik Geliştirme Merkezinde, bir antrenör nezaretinde saat 15.30 sıralarında antrenmanlara başladı. Golcü oyuncunun antrenmanında özel güvenlik görevlileri dikkat çekerken, basın mensupları antrenman sahasına alınmadı.Öte yandan izinli olan Onur Kıvrak
, antrenmanda yer almadı.