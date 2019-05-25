Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek sezonu 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar, 34. hafta sonunda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puana ulaşarak sezonu üçüncü sırada tamamladı. Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesine katılacak Beşiktaş, elde ettiği üçüncülükle organizasyonda gruplarda yer alacak.

"TEŞEKKÜRLER ADRİANO"

Beşiktaş'ta ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takıma büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz, Milli Takıma giden Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaştı ve "Benim canım hocam" ifadelerini kullandı. Burak ardından sezon sonu sözleşmesi biten Adriano ile fotoğrafını paylaşarak, "Teşekkürler" yazdı. Burak'ın bu paylaşımı, Beşiktaş'ın Adriano ile sözleşme yenilemeyeceği olarak yorumlandı.