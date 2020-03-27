Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, "Şimdi bütün doktorları dinliyoruz. Şöyle bir şey var. Birisi paketi 3 gün dışarıda, birisi 2 saat tutun diyor. Birisi maske takın, birisi sadece hastalar maske taksın diyor. Birisi virüs havada dolaşmaz, birisi dolaşır diyor" açıklamasında bulundu.

27.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:58

Beşiktaş 'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, ailesiyle birlikte CNN Türk canlı yayınına bağlandı. Yılmaz, "Kendimizce her şeyi dezenfekte ederek, ellerimizi bol bol yıkayarak, bahçe mümkün olduğunca az çıkarak korunmaya çalışıyoruz. Bir tek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz." dedi.

"ARDA TURAN'DAN BİR PAS GELDİ"

Golcü oyuncu, "Asıl korumamız gereken yaşlılarımız. Annem ve babam var, biz onları sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Arda Turan'dan bir pas geldi. Çok bakamadım ama araştırıp Arda'nın pasını değerlendireceğim. Sporcu insanlar vicdanlı insanlardır. Her desteğe ve yardıma sporcular olarak maddi manevi hazırız. Yardımlarla ilgili büyüklerimizle konuştuktan sonra gerekenleri yaparız. Bütün arkadaşlarımla da konuşup gerekeni yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"ALLAH SAĞLIKÇILARIMIZDAN RAZI OLSUN"

Milli oyuncu, "Serzeniş değil bu ama şimdi bütün doktorları dinliyoruz. Şöyle bir şey var. Birisi paketi 3 gün dışarıda, birisi 2 saat tutun diyor. Birisi maske takın, birisi sadece hastalar maske taksın diyor. Birisi virüs havada dolaşmaz, birisi dolaşır diyor. Çok yakından takip ettiğimiz için tam doğrusunu da bilemiyoruz. Sağlıkçılarımıza selam göndermek istiyorum. Her akşam onları alkışlıyoruz. Onlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Etiketler: Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor

Haberin Videosu :

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor - Spor
Yorumlar (1)
MEMLEKETİM:Oglum senin icin tavsiyede bulunmuyorlar. Zaten Virus''u Cin''den getiren sensin.
Cevap Yaz 0 1

Spor Manşet

Haberler

Rivaldo, ’Lautaro için erken deyip’ yıldız ismi önerdi Spor
Rivaldo, "Lautaro için erken deyip" yıldız ismi önerdi
Yalın’dan Terim’e geçmiş olsun mesajı: Hocam aslan gibidir Spor
Yalın'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı: Hocam aslan gibidir
Aston Villalı Trezeguet, Beşiktaş’ı açıkladı Spor
Aston Villalı Trezeguet, Beşiktaş'ı açıkladı
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu Spor
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu
Fenerbahçe Beko’da koronavirüse yakalanan ilk isim belli oldu Spor
Fenerbahçe Beko'da koronavirüse yakalanan ilk isim belli oldu
Kendisini eve kapatan Sörloth şaşırttı: Türkiye’de mahsur kaldım Spor
Kendisini eve kapatan Sörloth şaşırttı: Türkiye'de mahsur kaldım
’Yüzde 1 milyon koronayım’ dedi, testi negatif çıktı Spor
"Yüzde 1 milyon koronayım" dedi, testi negatif çıktı
Twitter’da gündem olan test kiti videosuna Murat Sancak açıklık getirdi Spor
Twitter'da gündem olan test kiti videosuna Murat Sancak açıklık getirdi

Son Dakika Spor Haberleri

19:59: Sadettin Saran'dan 1 milyon TL'lik bağış - Spor 19:39: Burak Yılmaz'dan corona virüs mesajı: "Maddi manevi hazırız" - Spor 19:39: Sağlık çalışanlarına destek için söylenen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısı Kloop'u ağlattı - Spor 19:36: Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı - Spor 19:36: Cedi Osman: "Lütfen evde kalalım" - Spor 19:04: Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken - Spor 18:36: Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor - Spor 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:09: Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı - Spor 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor 16:29: "Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı - Spor