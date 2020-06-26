Burak Yılmaz durdurulamıyor

Beşiktaş'ın Kaptanı Burak Yılmaz, son 2 maçta 2 gol atarken tam 4 asist yaparak Denizlispor ve Konyaspor maçlarında toplanan 6 puanda başrol oynadı.

Burak Yılmaz durdurulamıyor
26.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:20
Beşiktaş'ın Kaptanı Burak Yılmaz, son 2 maçta 2 gol atarken tam 4 asist yaparak Denizlispor ve Konyaspor maçlarında toplanan 6 puanda başrol oynadı. Yıldız oyuncu, ligdeki gol sayısını da 13'e çıkardı.

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, takımının kazandığı 3 puanda en önemli rolü oynadı. Korona virüs sonrasında ligin tekrar başlamasının ardından cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı Denizlispor karşılaşmasında perdeyi açan golü atarken, N'Koudou ve Adem Ljajic'in gollerinde de asisti yapan isim olmuştu. Yıldız futbolcu, bu performansını Monyaspor karısında da sürdürdü. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde ceza sahası dışından jeneriklik bir gol atan Burak, 45+2'de ise Diaby'ye şık bir asist yaptı. 52. dakikada tekrar sahneye çıkan golcü futbolcu, Elneny'den aldığı pasta, Lens'i topla buluştururken, maçtaki ikinci asistini yaptı. Denizlispor ve Konyaspor maçlarında oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan Burak Yılmaz, 2 maçta 2 gol atıp 4 de asist yaparak tam 6 gole etki etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Burak Yılmaz, Denizlispor, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Haber

Manşet

Haberler

Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Ege Denizi’nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
2019’da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Ekonomi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Karaman’da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı’ndan sonra 500’e ulaştı Güncel
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı’nın üzerine yürüdü Magazin
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi Magazin
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Sağlık
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Haberler››Spor››Burak Yılmaz durdurulamıyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

23:37: Akhisarspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı - Spor 23:35: Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı - Spor 23:26: Coşkun Demirbakan: "Yapamadık, yapamıyoruz" - Spor 23:25: İrfan Buz: "Final niteliğindeki maçı kazandık" - Spor 23:24: Fenerbahçeli Miha Zajjc ülkesine döndü! - Spor 23:22: Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı - Spor 21:59: Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı - Spor 19:56: Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Haberler 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Magazin 12:53: 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir - Ekonomi