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Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, Elazığ'daki depremzedeler için takım olarak 300 bin TL bağış yapacaklarını açıkladı.

27.01.2020 00:45 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:48Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek

TV8'de Acun Ilıcalı'nın başlattığı ve Malatya'daki depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen yardım kampanyasına Beşiktaşlı futbolcular da katıldı.

CANLI YAYINA BAĞLANDI, 300 BİN LİRA BAĞIŞI AÇIKLADI

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, yayına bağlanarak yaptığı açıklamada "Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi.

ACUN ILICALI TEŞEKKÜR ETTİ

Acun Ilıcalı da Beşiktaşlı futbolcuların duyarlı davranışı üzerine üzerine "Çok teşekkür ediyorum Burak. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcuları var" ifadelerini kullandı.

ÖZDİLEK'TEN 1 MİLYON

Kanalın yayınına bağlanan iş adamı Hüseyin Özdilek, 1 milyon TL bağışta bulundu.. Özdilek "Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerinde bulundu.

REKOR BAĞIŞ CEMİL KAZANCI'DAN GELDİ

Acun Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı ise 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Böylece, programın rekor bağışı Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu.


Burak Yılmaz, Beşiktaş, Elazığ, Spor

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