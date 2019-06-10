10.06.2019 21:00
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Burak Yılmaz: Emre abi iyi ki fırçayı görmedin

A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, Burak Yılmaz'ın Emre Belözoğlu'na, "Emre abi sen iyi ki o fırça uzatan arkadaşı fark etmedin, yoksa olaylar daha da büyüyebilirdi." dediğini açıkladı.

A Milli Takımımızın İzlanda'da dün yaşadığı olaylardan sonra A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, A Milli Takım'ın kampına giderek futbolcularla konuştu ve detayları aktardı.

Gündoğar, " Emre Belözoğlu'yla konuştuk. 'Fırçayı farketmedim, belkide iyi ki farketmemişimdir' dedi. Burak Yılmaz da aynı espriyi yaptı; 'Emre abi sen iyi ki o fırça uzatan arkadaşı fark etmedin, yoksa olaylar daha da büyüyebilirdi' dedi. Dün yapılan yayınlarda da görüyorsunuz bizde fırça uzatan arkadaşı gerçekten görmedik. Çünkü, tamamen Emre Belözoğlu'na kanalize olmuş durumdaydık ve mikrofon uzatıyorduk Emre'ye. Belki de hayırlısı buydu; Ne Emre'nin ne de bizim görmememiz. Çünkü tepkimiz daha da ağır olabilirdi bu çirkin saldırı karşısında." ifadelerini kullandı.

Burak'ın öğle saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşım

(Fotomaç)

Burak Yılmaz: Emre abi iyi ki fırçayı görmedin
İzlanda, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Spor

YORUMLAR (2)
KUZEYİN UŞAĞI: BİZ TÜRK MİLLETİ OLARAK BİZE UZANAN DOSTÇA ELİ SIKARIZ. . LAKİN BÖYLE SAYGISIZ VE KÜSTAHÇA AŞAĞILICI HAKARET EDERCESİNE. UZANAN ELLERİDE KEZERİZ. . . HAYDİ ASLANLARIM. CENGAVERLERİM. BUNLARA OSMANLI ŞAMARI VURMANIN TAM ZAMANI. . ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN İNŞALLAH. . DUALRIMIZ KALPLERİMİZ SİZLERLE. HE DAİM. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE. .
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