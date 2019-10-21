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Burak Yılmaz, Galatasaray ve Braga maçlarında yok

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu Galatasaray ve Avrupa'da oynanacak olan Braga maçında forma giyemeyecek.

21.10.2019 09:17

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Golcü futbolcunun sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki Braga ve ligdeki Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu gelişme şok etkisi yaşatırken deneyimli futbolcunun Antalyaspor maçına yetiştirileceği öne sürüldü.

Golcü oyuncu Burak Yılmaz bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı.

GÜVEN YALÇIN'A UYARI

Burak'ın yokluğunda forvette Güven Yalçın ya da Umut Nayir forma giyecek. Avcı'nın kararı merak konusu. Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Güven Yalçın'ın etkisiz performansı nedeniyle Avcı tarafından uyarıldığı öğrenildi.

Burak Yılmaz, Galatasaray ve Braga maçlarında yok

Burak Yılmaz, Galatasaray, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (3)
RECEP:burak neyapsın kullanılmadığı takım kalmadıki yinede helaolsun .
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ZİNCİRCİ:yeni yönetimin kesinlikle; forvete, forvet arkasına duran top kullanabilen, kaleye, ön liberoya transferler gerçekleştirmesi lazım. . . bu takıma deneyimli her futbolcunun saygı duyduğu güven veren ve ateşleyici bir oyuncu da şart.
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HORSE POWER:Şahsen ben hiç şaşırmadım Burak''ın bu durumlarına. Burak Beşiktaş''a gelmeden öncede sık sık sakatlanan ve uzun süre sakatlıkları olan bir futbolcuydu ama akılsız kafalar sırf Burak iyi bir Beşiktaşlıdır diye hem çok sakatlanan hemde yaşı bir hayli ilerlemiş olan bu futbolcuyu Beşiktaş''a transfer ettiler. Buyurun size Burak iyi günlerde kullanın .
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