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Burak Yılmaz golle döndü

Sakatlıktan çıktıktan sonra bu sezon ilk kez kadroda yer alan Burak Yılmaz, Başakşehir maçının 84. dakikasında penaltı atışında topu ağlara gönderdi.

23.09.2019 22:07

Sezon başı kampında yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan uzun süre ayrı kalan ve Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, ilk maçında golle tanıştı.

Mücadelede dakikalar 81'i gösterdiğinde Epureanu tarafından ceza sahası içinde düşürülen golcü oyuncu, hakem Suat Arslanboğa'nın VAR incelemesi sonrasında verdiği penaltı kararında topun başına geçti ve 84. dakikada takımına eşitliği getiren isim oldu.

8 MAÇ SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Siyah-beyazlı forma altında son golünü geçtiğimiz sezonun 30. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşmasında kaydeden yıldız oyuncu, ligde 8 maç aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz golle döndü

Burak Yılmaz, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
ALEXMANİA:hahaha simdi bir penalti atti diye milli davet gelir ve ilk 11 e girer bu artiz.
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