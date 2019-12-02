Burak Yılmaz gollere devam ediyor!

Beşiktaş, Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışı İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında da sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, ligin 13. haftasında rakibini 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki oyuncusu Burak Yılmaz, İstikbal Mobilya Kayserispor maçını da boş geçmedi. Geçen hafta takımının İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Burak, 41. ve 90. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında penaltıdan fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de bu sezon 5 gole ulaştı.

HUTCHİNSON'DAN 2. GOL

Beşiktaş'ı 20. dakikada 1-0 öne geçiren Atiba Hutchinson, bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı. Hutchinson, Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında da gol sevinci yaşamıştı.