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Burak Yılmaz gollere devam ediyor!

Kayserispor ağlarına 2 gol bırakan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, gol sayısını 5'e çıkardı.

02.12.2019 23:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:36

, Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışı İstikbal Mobilya karşısında da sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, ligin 13. haftasında rakibini 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki oyuncusu Burak Yılmaz, İstikbal Mobilya Kayserispor maçını da boş geçmedi. Geçen hafta takımının İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Burak, 41. ve 90. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında penaltıdan fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de bu sezon 5 gole ulaştı.

HUTCHİNSON'DAN 2. GOL

Beşiktaş'ı 20. dakikada 1-0 öne geçiren Atiba Hutchinson, bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı. Hutchinson, Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında da gol sevinci yaşamıştı.

Burak Yılmaz gollere devam ediyor!

Burak Yılmaz, Kayserispor, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
FALCAO:Milli takımda bekleriz
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DJ DIKKAT REMASTERED:hunter modu aciktik caktirmadan salaktan salaktan sampiyon olucaz hadi bakalim
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