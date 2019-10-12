Haberler » Spor » Burak Yılmaz: 'Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez'

Burak Yılmaz: "Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez"

Milli futbolcu Burak Yılmaz, "Hiç bir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Biz onlarla beraberiz, dualarımız onlarla. İnşallah Allah onları muzaffer eyler" diye konuştu.

12.10.2019 01:27Burak Yılmaz:
Milli futbolcu Burak Yılmaz, "Hiç bir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Biz onlarla beraberiz, dualarımız onlarla. İnşallah Allah onları muzaffer eyler" diye konuştu.

2020 Avrupa Kupası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası karma alanda Milli futbolcu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Bu aralar bu tip maçları çok sık oynadıklarını belirten Yılmaz, "Tamamen sonuca odaklı maçlar. İstediğimizi aldık. Fransa'ya inşallah Avrupa Şampiyonası'nı garantilemek için gideceğiz. Şehitlerimiz için çok üzüntülüyüz. Cumhurbaşkanımız bizi aradı oda üzüntülüydü. Bu galibiyetle biraz nefes aldılar. Hiç bir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Biz onlarla beraberiz, dualarımız onlarla. İnşallah Allah onları muzaffer eyler" dedi. - İSTANBUL

Burak Yılmaz, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:59 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere tebrik
02:01 Cenk Tosun: Sevincimiz buruk
02:00 Milli maçın ardından futbolcular açıklamalarda bulundu
01:56 Milli maçın ardından
01:52 Emre belözoğlu: ülkemiz ve bayrağımız hepimizin önceliği
01:52 Şenol güneş'in açıklamaları
01:51 Cenk tosun'un açıklamaları
12.10.2019 02:05:07