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Burak yılmaz: hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez

Burak Yılmaz, "Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Ancak biz onlarla beraberiz ve dualarımız onlarla" dedi.

12.10.2019 01:50Burak yılmaz: hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez

Burak Yılmaz, "Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Ancak biz onlarla beraberiz ve dualarımız onlarla" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u evinde 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, hiçbir galibiyetin şehitlerimizin acısını dindirmeyeceğini ifade ederek, "Bazı maçlar var, biz bu maçları bu aralar çok oynuyoruz. Tamamen sonuca odaklı maçlar. Biz bugün 1-0'lık skorla istediğimizi aldık. Fransa maçında da inşallah Avrupa Şampiyonası'na katılmak için gerekli olan puan ya da puanları alacağız. Şehitlerimiz var. Çok çok üzüntülüyüz. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. O da çok üzüntülüydü. Aynı zamanda bizim aldığımız galibiyetten dolayı da biraz nefes almıştık. Tabi bu hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Ancak biz onlarla beraberiz ve dualarımız onlarla" diye konuştu.

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Burak Yılmaz'ın açıklamaları



Burak Yılmaz, Arnavutluk, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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