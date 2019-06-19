19.06.2019 12:47
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Burak Yılmaz için Abdullah Avcı ile çalışmak istemiyor iddiası

Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Burak Yılmaz'ın, Abdullah Avcı ile çalışmaktansa kendisini isteyen Lecce'ye transfer olmak istediğini söylediği iddia edildi.

Gelecek sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta golcü isim Burak Yılmaz'a Lecce'den sürpriz bir teklif gelmişti. İtalyan temsilcisi Burak Yılmaz'ın bonservisi için Beşiktaş'a 3,5 milyon euro, oyuncunun kendisine ise yıllık 2,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunacağı belirtilmişti.

BURAK, AVCI İLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR İDDİASI

Sabah'ta yer alan iddiaya göre; Burak Yılmaz'ın ise Abdullah Avcı ile çalışmaktan ziyade izin verilmesi halinde İtalya'da forma giymeye daha sıcak baktığı iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin bu transfere sıcak bakmamasına rağmen Burak'tan gelen istek sonrasında ne kadar verecekleri merak ediliyor.

BURAK'TAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Beşiktaş'a devre arasında alınan Burak Yılmaz'ın geldiği günden bu yana büyük fedakârlık gösterdiği ve henüz ödeme almadığı belirtildi.

Burak Yılmaz için Abdullah Avcı ile çalışmak istemiyor iddiası

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Lecce, Beşiktaş, Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Spor

YORUMLAR (3)
KARTAL:Burak ı şimdi sevdim. Abdullah avcı denen yalakanın bjk nin başına geçmesine uyuz oldu. Haketmiyor. Bence yıl sonunu göremicek.
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SAMET21:yalan haber. bu haberi gs ve fb ye yapamazlar medya patronları hep bjk düşmanı. Ama yukarda Allah var birgün helak olacaksınız.
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HADİ ORADAN:Ligde aldınız vurdunuz her türlü kumpasla önünü kestiniz şimdi ligi başlamadan kılçık atmaya laf salatası yaplaya başladınız beşiktaşa karıştırmak için hadi lan işinize terbiyesizler
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