Burak Yılmaz ile Mirin İdmanda Birbirine Girdi İddiası!

Ünlü yorumcu Turgay Demir, Turkcell Life TV kanalında çarpıcı bir iddiada bulundu. Demir, "Burak Yılmaz ile Mirin yumruk yumruğa kavga etti." dedi.

"İKİ OYUNCU BOĞAZ BOĞAZA GELDİ"

Demir'in aktardığı bilgiye göre, bir pozisyonda siyah beyazlı ekibin Fransız oyuncusu Isimat Mirin'in Burak Yılmaz'a müdahalesi sonrası Yılmaz, Fransız oyuncuyu uyardı. Tartışma bir anda alevlenirken iki oyuncu boğaz boğaza geldi ve hatta Mirin, Burak Yılmaz'a yumruk salladı. Daha sonra diğer oyuncuların araya girmesiyle kavga sona erdi.

(Fotomaç)