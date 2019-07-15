15.07.2019 11:48
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Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Hükümetten destek alıyor" iddialarına yanıt verdi!

Burak Yılmaz

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, "Burak Yılmaz'dan ve hükümetten destekli olduğuma dair söylemler beni rahatsız ediyor. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız futbolculuğu döneminde benim takım kaptanımdı." dedi.

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Burak, Allah nasip ederse en fazla bir hafta içerisinde antrenmanlara başlayacak. Burak sezonun ilk maçında da Beşiktaş formasıyla sahada olacak. Burak için Lecce transfer teklifi yaptı. Fakat Burak, Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyor." dedi.

"CUMHURBAŞKANINA ULAŞMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yılmaz, "Burak Yılmaz'ın babası olmam konusu beni her zaman rahatsız etti. Burak Yılmaz'dan ve hükümetten destekli olduğuma dair söylemler beni rahatsız ediyor. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız futbolculuğu döneminde benim takım kaptanımdı. Teknik direktör olarak bazı takımların gündemine geldiğimde 'Devletten destekli ve torpille göreve geliyor' şeklinde yorumlar yapılıyor. Asla ve asla Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na bu konuda benim ulaşabilmem söz konusu olamaz." diye konuştu.

Fikret Yılmaz, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (1)
MİKROP: sen zaten kendi ağzınla yakalanmışşın daha neyi zorluyorsun kütük
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