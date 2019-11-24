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Burak Yılmaz'ın "Ben Beşiktaşlıyım" sözü paylaşım rekoru kırıyor!

Beşiktaş'ın Konyaspor'u deplamanda 1-0 mağlup ettiği maçta takımına 3 puanı getiren golü atan Burak, maç sonunda "Ben Beşiktaşlıyım" dedi. Bu söz Twitter'da 12 saatte yaklaşık 40 bin kez paylaşıldı.

24.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:12Burak Yılmaz'ın

, Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding 'u deplasmanda 1-0 yendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Burak Yılmaz ile bir gol bulan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı. Ligde 12. maçında 6. kez kazanan Beşiktaş, puanını 21'e çıkararak çıkışını sürdürdü.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan topladı.

"BENİM DE DUYGULARIM VAR, BEN BEŞİKTAŞLIYIM"

Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü kaydeden Burak Yılmaz maç sonunda, "Ben de taştan bir insan değilim. Benim de duygularım var. Kaptanım, sahaya en önde çıkanım, dik durmak gerekiyor. Karakter koymak gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım, bunu diğer takımlarda da söyledim." dedi ve Twitter hesabından "Ben Beşiktaşlıyım" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşım sonrası siyah-beyazlı taraftarlar ve yöneticiler de ardı ardına bu sözü paylaşmaya başladı. "Ben Beşiktaşlıyım" hashtagi ile ilgili 12 saatte yaklaşık 40 bin twit atıldı.


Burak Yılmaz, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

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