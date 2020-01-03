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Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı

Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, "Burak İtalya'ya tatil için gitti. Hiçbir transfer görüşmesi olmadı. Fiorentina, Lazio ya da diğer İtalyan takımlarıyla bu süreçte Burak adına bağlantımız olmadı" dedi.

03.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:58

Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, Ajansspor'a konuştu. Ergezen, "Burak'ın sözleşmesini 1 buçuk, artı 1 yıl olarak yapmıştık. Opsiyon maddesi gereğince 10 gün önce sözleşmesi 1 yıl daha uzadı. Burak İtalya'ya tatil için gitti. Hiçbir transfer görüşmesi olmadı. , ya da diğer İtalyan takımlarıyla bu süreçte Burak adına bağlantımız olmadı. Burak, en az bir yıl daha Beşiktaş forması giyecek" dedi.

DORUKHAN MÜJDESİ

Necdet Ergezen sakatlığını büyük ölçüde geçen Dorukhan Toköz'ün de 7 Şubat'ta takımla çalışmalara başlayacağını belirtti.

Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı

Burak Yılmaz, Fiorentina, Lazio, Spor


HABER YORUMLARI (1)
AWENTADOR: Şu Burak''ı İtalyan takımların birisi alsa inanın o takıma yatıp kalkıp her gün dua ederim .
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