22.06.2019 18:57
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Burak Yılmaz'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Görüşmeler bitti

Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ergezen, "Bildiğim kadarıyla görüşmeler artık bitmiş durumda. Arada ekonomik açıdan kapatılması mümkün olmayan bir mesafe var." dedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce 'nin sportif direktörlüğünü yürüten Mauro Meluso, Beşiktaş 'ın devre arasında Trabzonspor 'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz 'ın transferi için girişimlerde bulunmuştu. Futbol kamuoyunu bir süredir meşgul eden konu hakkında menajer Necdet Ergezen'den açıklama geldi.

"MANEVRA YAPILABİLECEK BİR ALAN KALMADI"

İtalya'da yayım yapan Solo Lecce adlı internet sitesine konuşan Ergezen, 33 yaşındaki santrforun Lecce'ye gitme ihtimaliyle ilgili olarak "Bildiğim kadarıyla görüşmeler artık bitmiş durumda. Beşiktaş, anlaşmaya varılamayacağını bizzat açıkladı. Arada ekonomik açıdan kapatılması mümkün olmayan bir mesafe var. Artık manevra yapılabilecek bir alanın kaldığını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

Burak Yılmaz'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Görüşmeler bitti
İtalya , Lecce , Burak Yılmaz , Spor

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