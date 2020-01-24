Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

Geçmiş tabloları inceleyen Beşiktaş yönetimini en çok şaşırtan hamlelerden biri, yakın zamanda yapıldı.

Buna göre Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin Fikret Orman'ın istifa açıklamasından 2 gün sonra 2 yıl uzatıldığı ve milli golcünün Beşiktaş'tan 2 sezon için 5 milyon euro daha alacağı belirtildi.

33 MİLYON TL'LİK YÜKÜMLÜLÜK

34 yaşındaki Burak'ın artı 1 yıl olan sözleşme şartları 5 milyon TL karşılığında fesih edilebilecekken, 2 yıl daha uzatılıp 33 milyon TL'lik yükümlülüğün altına girilmesi yönetimi şok etti.

(Fanatik)