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Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılarla imzaladığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. 2 yıl için toplamda 5 milyon euro kazanacak olan Burak Yılmaz'ın sözleşme detayları, Ahmet Nur Çebi ve yönetimini şaşırttı.

24.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:41

Geçmiş tabloları inceleyen yönetimini en çok şaşırtan hamlelerden biri, yakın zamanda yapıldı.

Buna göre Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin Fikret Orman'ın istifa açıklamasından 2 gün sonra 2 yıl uzatıldığı ve milli golcünün Beşiktaş'tan 2 sezon için 5 milyon euro daha alacağı belirtildi.

33 MİLYON TL'LİK YÜKÜMLÜLÜK

34 yaşındaki Burak'ın artı 1 yıl olan sözleşme şartları 5 milyon TL karşılığında fesih edilebilecekken, 2 yıl daha uzatılıp 33 milyon TL'lik yükümlülüğün altına girilmesi yönetimi şok etti.

(Fanatik)

Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

Burak Yılmaz, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (4)
DOĞRUCU DADAŞ (ADALETİN BUMU DÜNYA):Bu devlete severek ve mutlulukla 28 seneden beri hizmet ediyorum ve hiçbir zaman pişman olmadım. gel gör ki emekli olduğum zaman verilecek olan emekli ikramiyesi 100-110 bin TÜRK LİRASI. bu para TÜRKİYE şartlarında bir ev alamazken futbol camiasında bu kadar büyük paraların dönmesi insanın zoruna gidiyor
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ÜZGÜN:abicim bu fotbolda neler oluyor ne dolaplar dönüyor ne paralar dönüyor vallaha anlamış değiliz bundan sonra maçlara gitmeyecem verdiğim paralar boşaymış futbolla alakam kalmadı
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FORZA BEŞİKTAŞ:hAYIRLI İŞLER FİKO . . . ;)
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ÇARŞI:fikret orman paralar nerede cevabını yavaş yavaş belli etmeye başladı çok yazık çooookkkk. .
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