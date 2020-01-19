Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda hakemin devam kararı, siyah-beyazlıların tepkisini çekti

Beşiktaş 'ın Süper Lig'in 18. haftasında evinde Sivsspor ile oynadığı karşılaşmanın 23. dakikasında tartışmalı bir an yaşandı.

Bu dakikada Beşiktaş'ta savunma arkasına sızan Burak, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ama hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.

HAKEM DEVAM ETTİRDİ

Burak Yılmaz pozisyonun ardından itirazlarını sürdürdü ve uzun süre penaltı verilmesini istedi.

Topun dışarı çıkmasının ardından pozisyon VAR odasında incelendi ve Şansalan, oyunu devam ettirdi.