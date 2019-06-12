Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dört büyük takımda da forma giymeyi başaran ünlü futbolcu Burak Yılmaz, EURO 2020'ye damgasını vuracak gibi görünüyor. Burak Yılmaz kaç yaşında, nereli? Burak Yılmaz hayatı ve daha fazlası haberimizde.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Milli futbolcu Yılmaz, 15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Futbola 13 yaşında Antalyaspor altyapısında başladı. Bir dönem Beşiktaş`ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur.

Fikret Yılmaz

Burak Yılmaz, 2000-2001 sezonunun sonlarında 16 yaşındayken Antalyaspor A2 takımında forma giymeye başladı. 2002'de profesyonel sözleşme imzaladı. 6 Nisan 2003'te Gümüşhane Doğanspor karşısında son 5 dakika oyuna girerek ilk kez Antalyaspor forması giydi. Antalyaspor ile ilk resmi lig maçına 25 Mayıs 2003 tarihinde Sivasspor karşısında çıktı.

MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRILDI

2005-06 sezonunda gösterdiği başarı ile takımının Bank Asya 1. Lig'ini ikinci olarak tamamlayıp, Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynadı. Bunun sonucunda Fatih Terim tarafından Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrıldı. Sezon sonunda Jean Tigana'nın ısrarlı isteği sonucu 14 Haziran 2006'da Beşiktaş 'a transfer oldu. 1,5 yıl Beşiktaş 'da forma giydikten sonra Vestel Manisaspor'lu Filip Holosko için Vestel Manisaspor takımına verildi. Burada da 16 lig maçına çıkıp 9 gol attı. 28 Haziran 2008 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2008-2009 sezonu için Fenerbahçe Spor Kulübünde oynadı. 2009 da kiralık olarak Eskişehir sporda, 2010'dan sonra da 2012 yılına kadar Trabzonspor'da oynadı.

BEŞİKTAŞ'TA OYNUYOR

Burak Yılmaz ayrıca 68 kez milli formayı giyerek müsabakalarda 5 gol kaydetti. Trabzon formasıyla 69 maçta 53 gol kaydetmiştir. 18 Temmuz 2012'de, 5 milyon € karşılığında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Şu sıralar Beşiktaş'ta top koşturuyor.