Burak Yılmaz maç sonunda patladı: Cüneyt Çakır'ı çağırın!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde üst üste ikinci kez mağlup oldu. Ligin ilk 6 haftasındaki kötü sonuçların ardından üst üste 6 maçını kazanan Beşiktaş, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olduktan sonra Fenerbahçe maçını da yenilgiyle tamamladı.

CÜNEYT ÇAKIR'A SERT TEPKİ

Derbi maçta oyundan çıkarken 4. hakeme "Gel oyuna sen gir" diyerek tepki gösteren Burak Yılmaz maç sonunda da Cüneyt Çakır'a verdi veriştirdi. Bir muhabirin, "Burak maçla ilgili ne söyleyeceksin?" sorusuna yıldız oyuncu, "Cüneyt Çakır'ı çağrın, o konuşsun." yanıtını verdi.

BURAK 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Öte yandan ligdeki son golünü İstikbal Mobilya Kayserispor maçında atan Burak, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçları olmak üzere üst üste 3 karşılaşmayı skor üretemeden tamamladı.