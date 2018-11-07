Burak Yılmaz Özür Dileyecek Mi?

Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamayla Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası kesildiğini duyurdu ancak resmi internet sitesindeki bir ifade kafaları karıştırdı.

Trabzonspor'un Burak Yılmaz için dün ( 6 Kasım ) 15: 32'de yaptığı ve içinde "camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın üzerinden 24 saatten fazla geçti ancak Burak Yılmaz cephesinden henüz bir özür mesajı gelmedi.

"Burak Yılmaz'ın özürden haberi yok" iddiası

Öte yandan Trabzonspor'un "özür" ile ilgili açıklamasının ardından oluşan beklentiye rağmen yıldız golcünün metinden bir bilgisinin olmadığı ve özür konusunda yönetimle kendisinin ya da menajerinin bir görüşmede bulunmadığı iddia edildi.