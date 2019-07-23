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Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Avusturya kampı öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

23.07.2019 12:22 Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Avusturya kampı öncesinde sağlık kontrolünden geçti. Burak, geçirdiği operasyon sonrasında Riva kampında özel program dahilinde çalışmıştı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti. Riva kampı öncesinde sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan ödem nedeniyle bıçak altına yatan Burak, geçirdiği operasyon nedeniyle ilk etap antrenmanlarında takımla birlikte çalışmamış ve kendisine verilen özel program doğrultusunda hazırlıklarını sürdürmüştü. Avusturya kampında takıma dahil olması beklenen tecrübeli golcü, kamptan 1 gün önce sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan golcü oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Burak Yılmaz'ın sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Burak Yılmaz, Avusturya, Beşiktaş, Spor

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