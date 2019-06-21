21.06.2019 20:29
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Burak Yılmaz transfer için kararını verdi: "Gerekirse beni satın"

Adı Lecce ile anılan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz kararını verdi. Yıldız isim yönetime "Eğer kulüp menfaatleri gitmemi gerektiriyorsa beni satabilirsiniz" dedi. Lecce Kulübü'ne ise takımımla anlaşın mesajı verdiği ifade edildi.

Lecce 'nin sezon bittiğinden beri transfer etmek istediği Burak Yılmaz , transfer için kararını verdi. Golcü oyuncu, Beşiktaş yönetimine ihtiyaç varsa satın mesajı verirken, Lecce'ye ise Beşiktaş ile anlaşın dedi.

"KULÜBÜMLE ANLAŞIN"

Ailevi nedenlerden dolayı İstanbul 'dan ayrılmak istemeyen ancak 33 yaşında olduğu için kariyerine Avrupa deneyimi eklemeye sıcak bakan Burak için son sözü Beşiktaş kulübü söyleyecek. Golcü futbolcuya 3 yıl için toplam 7,5 milyon Euro teklif eden Lecce, "Kulübümle anlaşın" yanıtını almıştı.

Burak'ın, Beşiktaş yönetimine de "Eğer kulüp menfaatleri gitmemi gerektiriyorsa beni satabilirsiniz" dediği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon devre arasında Trabzonspor 'dan aldığı oyuncusunun performansından memnun kalmıştı.

Beşiktaş, 15 Süper Lig maçında 11 gol atan oyuncusu için 5 milyon euro bonservis istiyor.

Burak Yılmaz transfer için kararını verdi: Gerekirse beni satın

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