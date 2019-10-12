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Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi

A Milli Takımımız, EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu maçında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etmişti. Maçın son anlarında golü atan Cenk Tosun ve topa dokunması halinde ofsaytta olan pozisyonun kahramanların Burak Yılmaz o anları anlattı. Yılmaz, "Orada topa değsem beni öldürürlerdi" diyerek espri yaptı.

12.10.2019 16:02

A Milli Takım'ın 90. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu ve galibiyeti getiren gol büyük bir sevinçyaşatmıştı. Arnavut oyuncu Ismajli ile kaleci Strakosha arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasındaEverton forması giyen Cenk Tosun golü atmış ve çok kritik bir 3 puan kazandırmıştı.

Gol esnasında Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda top kaleye doğru giderken, Burak Yılmaz da topun kaleye girdiği ana kadar topu takip edip bu tarihi gole eşlik etti. Burak'ın dokunması halinde ofsayt olacak pozisyonda yaşananları aktardılar.

Habertürk'ün haberine göre; Cenk Tosun ve Burak Yılmaz da o anları anlattı. Cenk Tosun vurduktan sonra topun kaleye gittiği anla ilgili, "Çok yavaş gitti. Biraz korktum. Seke seke, tıngıl tıngıl kaleye yuvarlandı ama çok uzun bir süre gibi geldi" dedi.

"ÖDÜM PATLADI BİRİ GELİYOR DİYE"

Bize zaferi getiren ve gruptaki avantajımızı elimizde tutmamızı sağlayan golün bir diğer kahramanı Burak Yılmaz da sorumuza ilk olarak o anki şaşkınlığını çok güzel anlatan bir şekilde "Abiiii" diyerek karşılık verirken, "Top kaleye yavaş yavaş gittiği için kimse gelip müdahale etmesin diye çizgiye kadar topu bırakmadım. Ödüm patladı biri geliyor diye!" ifadelerini kullandı.

"TOPA DOKUNSAM BENİ ÖLDÜRÜRLERDİ"

Burak herkesin topa dokunup dokunmamasıyla ilgili yaşadığı panikle ilgili de "Orada topa değsem beni öldürürlerdi" diyerek espirili bir yanıt verdi.

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Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi

Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Spor

YORUMLAR(5)
ATSIZ:Aynen gerizekalı biraz vicdanın varsa bırak git öküz
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1 2
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...:Şahsen bana öyle bi korku yaşattın ki golden yarım dakka sonra gol diye bağırabildim. . . Tekrar gelene kadar emin olamadım dokundumu dokunmadımı diye. . . Topun peşinden ne diye koşarsın arkadaş kollarını açıp yapma artık burak bizde genç değiliz artık belli bi yaşa geldik yeter la senden çektiğimiz. . .
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BJK ADVERS:Çekemediğin bir futbolcu olsa maçın sonucuna bakmadan o topa dokunurdun , sende o kişilik var BURAK !
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3 6
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GS:BENCEDE
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1 2
CİGULİ:SEN BENCE BUNDAN SONRA TOPA HİÇ DEĞME
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11 3
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