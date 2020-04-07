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Burak Yılmaz ve N'Koudou'nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz ve Fransız oyuncusu Nkoudou Instagram üzerinden esprili bir sohbet gerçekleştirdi.

07.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:48

Beşiktaş 'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile kaptanı Burak Yılmaz arasındaki Instagram diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.

N'Koudou'nun Instagram hesabından mekik çektiği videonun altına Burak Yılmaz'ın "Çok güçlüsün ama asist yok" sözleri üzerine karşılıklı esprili atışmalar gerçekleşti.

"SEN ATAMIYORSUN"

Nkoudou ise Burak Yılmaz'a "Ben sana veriyorum ama sen atamıyorsun" sözlerini kullandı. Burak Yılmaz ise Fransız isme, "Oynamaya başlarsak deneyeceğim" derken Nkoudou ise "Haha İnşallah baba" sözleriyle karşılık verdi.

Burak Yılmaz ve N'Koudou'nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun
Burak Yılmaz ve N’Koudou’nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun
Etiketler: Burak Yılmaz, Instagram, Beşiktaş, Spor

Haberin Videosu :

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz ve N'Koudou'nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun
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Haberler ›› Spor ››Burak Yılmaz ve N'Koudou'nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun - Spor
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