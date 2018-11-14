Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın Maliyeti 45 Milyon!

Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Bu oyuncular, bordo-mavili takımdan yüklü miktarda para kazanıyor.

Trabzonspor'da yıllık garanti maaşı 3,5 milyon euro olan Burak, bonuslar ve maç başılarla senede yaklaşık 5 milyon euro kazanıyor. Onur ise 'feda' döneminde ücretini 2 milyon 250 bin euroya düşürmesine rağmen, maç başılarla 2.5 milyon euroyu geçiyor.Toplamda bu iki yıldızın yıllık maliyeti, Türk parası ile tam 45 milyon lira.