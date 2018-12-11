11 Aralık 2018, 13:36
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Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, TFF'ye İhtarname Gönderdi: Trabzonspor Paramızı Yatırsın

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ile Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek TFF'ye ihtarname gönderdi, tek taraflı fesih hakkını kullanarak serbest kalmayı talep etti.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle noter aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtarname gönderdi.

"Profesyonel futbolcuların statüsü ve transfer talimatının" 28. maddesine dayanarak alacaklarının ödenmesini isteyen iki kaptan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, tek taraflı fesih hakkını kullanarak serbest kalmayı talep etti. Trabzonspor, ihtarnamenin kulübe tebliğinden 30 gün sonra içerisinde iki futbolcuya da geçmiş alacaklarını ödemediği takdirde Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak var olan sözleşmelerini tek taraflı fesih edecek ve transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne düşecek.

BORDO-MAVİLİ KULÜPTE TEPKİ VAR

Sporx'de yer alan habere göre; yaşadığı ekonomik sıkıntıdan dolayı futbolcularına ödeme yapmakta zorlanan Trabzonspor'da kadroda yer alan futbolcuların kulübe herhangi bir ihtarname çekmeyip, iki kaptan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın sözleşme fesih için noter aracılığıyla ihtarname göndermesi bordo-mavili camiada tepki ile karşılandı.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın TFF'ye gönderiği ihtirnamede dayanak olarak kullandığı "Profesyonel futbolcuların statüsü ve transfer talimatının" 28. maddesi şu şekilde;

"Kulüp futbolcunun ücretlerini ödemekte temerrüde düştüğü ve/veya futbolcunun sosyal güvenlik haklarını ihlal ettiği takdirde, futbolcu sözleşmesini feshetmek arzusunda ise, kulübüne ve bilgi için TFF'ye noterden keşide edeceği bir ihtarname ile 30 gün içerisinde ücretinin ödenmesini ve/veya sosyal güvenlik haklarının yerine getirilmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz konusu mehile rağmen ücretini ödemediği ve/veya sosyal güvenlik haklarını yerine getirmediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleşmesini feshedebilir"

Trabzonspor,Onur Recep Kıvrak,Burak Yılmaz,Türkiye Futbol Federasyonu
11 Aralık 2018 Salı 13:36



YORUMLAR (19)
GALATASARARLILAR PENDİK: burak çok iyi ve dürüst çocuktu bu çocuğu arda bozdu arda nerde yok başak şeir kadrosunda yok burak nerde yok onurda bunlara takıldı oda yok bunlar kimin meyveleri fatihin kabaday ları fatih nerde şuanda fedaisi hasan şaşla galatasarayı bitirdiler yok etmeye çalışıyorlar fener 14 puan topladı 15 maçta idia ediyorum g s onuda toplayamayacak fener gs nin üstünde bitirecek sezonu gercekler acı olsada durum bu
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YAVUZ: biz burak gibi karaktersizle şampiyon olacaksaz istemiyoruz öyle şampiyonluğu vay onur vay trabzonspor boyası sürdürmüştün üstüne azıcık yağmurda silindi senin klavuzun burak sa işin gerçekten zor kurtul ondan yoksa yanarsın
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AMERİKAN PAPAZ: amca olmuşlar ahirete yöneleceklerine hala para diyorlR
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TARAFTAR: Tepki ile karşılanmış verin kardeşim adamların haklarını iyiyken iyi paraya geldimi kötü
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VDT: burak bu sezon oynamasa idi trabzon liderdi şimdi burak oynadığı zaman diğer 9 futbolcunun görevi bütün topları Burak a atmak takımın yıldızları yusuf,A.Kadir ve Sosa dır bunlara değer verilmeli
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