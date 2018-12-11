11 Aralık 2018, 13:56
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Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, Trabzonspor'a İhtar Çekti

Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, Trabzonspor

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, alacaklarının ödenmemesinin ardından tek taraflı sözleşme fesih talebi ile Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, alacaklarının ödenmemesinin ardından tek taraflı sözleşme fesih talebi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle TFF aracılığıyla bordo-mavili kulübe ihtar çekti. Bordo-mavili kulüp, noter aracılığıyla TFF'ye gönderilen ihtar yazısı üzerine 30 gün içerisinde ödeme yapmaması halinde iki oyuncu da 'tek taraflı sözleşme fesih' haklarını kullanabilecekler. - TRABZON Türkiye Futbol Federasyonu,Onur Kıvrak,Burak Yılmaz,Trabzonspor
11 Aralık 2018 Salı 13:56



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