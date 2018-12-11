11 Aralık 2018, 16:53
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Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, Trabzonspor'a İhtar Çekti

Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, Trabzonspor

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, alacaklarının ödenmemesinin ardından tek taraflı sözleşme fesih talebi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle TFF aracılığıyla bordo-mavili kulübe ihtar çekti.
Bordo-mavili kulüp, noter aracılığıyla TFF'ye gönderilen ihtar yazısı üzerine 30 gün içerisinde ödeme yapmaması halinde iki oyuncu da 'tek taraflı sözleşme fesih' haklarını kullanabilecekler. 
AĞAOĞLU: SÜRPRİZ OLMADI
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro dışı  bıraktıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın alacaklarına  yönelik Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurmasına ilişkin, gereken neyse  onu yapacaklarını söyledi.
Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki oyuncunun başvurusunun  yeni olmadığını belirterek, "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için  sürpriz olmadı." dedi.
Burak Yılmaz, daha önce de alacakları için TFF'ye başvuru yapmış ancak  başvurusunu geri çekmişti.

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