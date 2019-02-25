Burak Yılmaz, Yanal'la Hasret Giderdi

<a class='keyword' href='/besiktas/' title='Beşiktaş'>Beşiktaş</a>'ın golcü futbolcusu <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/burak-yilmaz/' title='Burak Yılmaz'>Burak Yılmaz</a>, karşılaşma öncesinde eski hocası <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ersun-yanal/' title='Ersun Yanal'>Ersun Yanal</a>'ın yanına giderek hasret giderdi.<br><br>Beşiktaş ile <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a> arasında oynanan derbi öncesinde <a class='keyword' href='/burak-yilmaz/' title='Burak Yılmaz'>Burak Yılmaz</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/trabzonspor/' title='Trabzonspor'>Trabzonspor</a>'da birlikte çalıştığı <a class='keyword' href='/ersun-yanal/' title='Ersun Yanal'>Ersun Yanal</a>'la bir araya geldi. Bordo-mavili ekipte geçtiğimiz sezon bir dönem Burak Yılmaz'ın hocalığını yapan <a class='keyword' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a> Teknik Direktörü Ersun Yanal, yanına gelen Burak Yılmaz'a uzun süre sarıldı ve bir süre sohbet etti. - İSTANBUL