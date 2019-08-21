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Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Suriye Devlet Haber Ajansı tarafından servis edilen ve Suriyelilerin ülkelerindeki gündelik yaşamlarına ilişkin görüntülerin yer aldığı video sosyal medyayı karıştırdı. Birçok kullanıcı, görüntüleri "Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları" ifadesiyle paylaştı.

21.08.2019 12:50
Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Suriye Devlet Haber Ajansı'nın Suriye'deki gündelik yaşama ilişkin haberinde kullandığı bir video sosyal medyanın gündemine düştü.

SANA tarafından kaydedilen görüntülerde, Suriyelilerin alışveriş merkezleri ve çarşılardaki hareketli yaşamına yer verilirken, vatandaşlar, kendilerine mikrofon uzatan basın mensuplarının sorularına yanıt veriyor.

Suriyelilerin kendi ülkelerinde refah içinde yaşadığı, alışveriş yaptıkları, eğlendikleri görüntüler sosyal medyada ise tepkiyle karşılandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Birçok sosyal medya kullanıcısı SANA'nın servis ettiği videoyu paylaşarak, görüntülere ilişkin yorumlarda bulundu.

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Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

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