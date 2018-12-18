Burası İngiltere
değil Türkiye... Edirne
'de Bocuk Gecesi'nin bu yıl ki teması: 'Vikings' Kılıçlar
, kalkanlar, miğferler; dikkat Vikingler geliyor
EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca
köyünde geleneksel olarak düzenlenen gecede dünyaca ünlü dizi 'Vikings' konseptiyle kutlanacak. 05 Ocak 2019 Cumartesi gecesi düzenlenecek olan Bocuk Gecesi'ne çevre illerden ve yurt dışından da çok sayıda fotoğraf sanatçısının katılması bekleniyor.Antik çağlardan günümüze bu coğrafyada yaşayıp kültürel izler bırakan toplumların yaşam mozaiğini yansıtan geleneklerden biri olan "Bocuk" geleneği, Çamlıca Köyü'nde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.'Korku' dolu bir Balkan geleneğiEdirne'nin Keşan İlçesi
'ne bağlı Çamlıca Köyü, Orta Çağ'dan bu zamana süregelen bir geleneği yaşatıyor. Bocuk gecesi; kuşaktan kuşağa çeşitli efsanelerle aktarılmış "korku" dolu bir Balkan geleneği.Bocuk gecesi çeşitli mitolojik karakterlerin kostümlerini giyen gençler, göre kapıları ve pencereleri insanları korkutuyor. Evlerini Bocuk'tan korumak isteyenlerin ise yapmaları gereken tek şey kabak ise kabak tatlısı.Vikingler geliyorBu yıl, dünyayı kasıp kavuran ve milyonlar tarafından izlenen "Vikings" dizisi temasıyla kutlanacak olan 'Bocuk Gecesi'ne katılımın yoğun olması bekleniyor. Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği üyesi gençler, bu yıl konsept için belirledikleri Vikings dizisinin karakterlerini canlandıracak.Kraliçe Lagertha göz kamaştıracakBarbar bir savaş kavimi olarak bilinen Vikinglerin efsanevi savaşçısı ve kralı Ragnar Lothbrok'dan, savaşçı oğlu Bjorn ve hem güzelliği hem de savaşçılığı ile dikkat çeken kraliçe Lagertha gibi diğer efsanevi karakterlerde Edirne'de Bocuk Gecesi'nde katılımcıları karşılamaya hazırlanıyor.Öte yandan, Bocuk Gecesi'nde ilk oyunda sahnelenecek olan 'Kara Nine' karakterinin kostüm çalışmaları da tamamlandı.Bocuk Gecesi 05 Ocak 2019'da saat 19: 00'da, Çamlıca Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşecek. Etkinlik Çamlıca Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği, KORUDER işbirliğiyle düzenleniyor.
Çamlıca,İngiltere,Edirne
Kaynak: İHA