Burası Türkiye, Burada İş Var"

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sloganımız, 'Burası Türkiye, burada iş var.' İnşallah 2019 yılında ailelerimize daha çok iş imkanı olacak." dedi.Bakan Selçuk, Batman'daki temasları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir tekstil atölyesini ziyaret etti, çalışanlarla yemek yedi.İşçilerle sohbet eden Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Batman'da olmaktan, işçilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Çalışan atölye ve fabrikaların üretim, emek ve alın teri anlamına geldiğine işaret eden Selçuk, "İnanıyoruz ki; üreterek, çalışarak daha güzel noktalara geleceğiz. Burada 600'ü aşkın kardeşimize istihdam oluşmuş. Türkiye'de 2018 yılında İŞKUR tarafından 1 milyon 250 bin kişi işe yerleştirildi. Batman'da da bu sayı 30 bini aşmış. İnşallah 2019'da yöneticilerimizle daha da çok işe yerleştirme gerçekleştirilecek." diye konuştu."Ülkeyi daha güzel noktalara, daha müreffeh seviyelere getireceğiz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında istihdam seferberliği başlattığını dile getiren Selçuk, işverenlere daha önce hiç verilmemiş bir teşvik paketi sunulduğunu aktardı.Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Nisan ayı sonuna kadar alacakları her istihdam için de primlerine ek olarak ücreti de devlet olarak karşılayacağız. Geri kalan 9 ayda da yine primlerini ödemeye devam edeceğiz. Asgari ücret desteğimiz var işverenler için. Komisyonunda asgari ücret 2 bin 20 lira olarak gerçekleşti ki bu yüzde 26'lık çok iyi bir artış. İşverenimizi, çalışanlarımızı her zaman desteklemeye, korumaya devam edeceğiz. Alın terinizle, emeğinizle hep beraber çalışarak, bu ülkeyi daha güzel noktalara, daha müreffeh seviyelere getireceğiz."31 Mart yerel seçimlerinin önemine de değinen Bakan Selçuk, Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin'in kent için güzel projeleri olduğunu söyledi.Projelerin hayata geçmesiyle Batman'da daha fazla istihdam imkanı olacağını belirten Selçuk, yatırımcının Batman'a gelerek iş imkanı sunacağını kaydetti."Sloganımız, 'Burası Türkiye, burada iş var.' İnşallah 2019 yılında ailelerimize daha çok iş imkanı olacak." diyen Selçuk, tüm emekçi vatandaşlara teşekkür ederek, onların sayesinde ülkenin büyüdüğünü sözlerine ekledi.Bakan Selçuk, daha sonra Gülistan Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.