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Burası Uludağ değil Adıyaman

Adıyaman şehir merkezinde uzun bir süredir kar yağışı göremeyen vatandaşlar, kar yağışının olduğu yüksek rakımlı bölgelere akın etti.

06.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:19 Burası Uludağ değil Adıyaman
şehir merkezinde uzun bir süredir kar yağışı göremeyen vatandaşlar, kar yağışının olduğu yüksek rakımlı bölgelere akın etti. Karlı bölgelerde 'ı andıran görüntüler ortaya çıktı.

Adıyaman'da çok sayıda vatandaş kar yağan yüksek rakımlı bölgelere akın etti. Gece saatlerinde Türmüz Tepe mevkisine kar yağmasının ardından vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte karlı bölgeye akın etti. Yüzlerce kişinin bulunduğu bölgede bazı vatandaşlar kar üzerinde mangal yakıp karın tadını çıkartmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise yakınlarıyla birlikte kar topu oynayıp kardan adam yaptı. Vatandaşların doyasıya eğlendiği Türmüz Tepe mevkisinde zaman zaman yoğun araç kuyrukları da oluştu. Semaverde çayını demleyip kar üzerinde yakınlarıyla sohbet eden vatandaşlar, kent merkezine de kar yağmasını umut ettiklerini söyledi. Uludağ'ı anımsatan bölgede vatandaşlar yakınlarıyla eşsiz bir gün geçirdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

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